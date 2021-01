Porta de ônibus estraga, na linha Favila/Terminal, e carro é substituído

Compartilhe















No início da tarde desta segunda-feira(4), passageiros enviaram fotos para a redação do PAT. De acordo com informações, a porta do ônibus que faz a linha Favila/Terminal, teve problemas quando estava na parada próximo à Escola Lauro Dornelles. Mas somente foi solicitado um ônibus substituto quando chegaram na parada perto da Ponte Borges de Medeiros.

Devido a demora, segundo os passageiros, alguns decidiram seguir a pé e outros optaram pelo carro que faz a linha Dr Romário. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas até o momento da postagem, não havia retorno.