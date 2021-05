Portal Alegrete Tudo há sete anos contando o cotidiano de Alegrete

Compartilhe















Nesta quarta-feira(12), o Portal Alegrete Tudo completa sete anos de compromisso com a comunidade alegretense e todos leitores que diariamente acompanham nosso trabalho. São mais de 3 milhões de visualizações/mês com mais de 219 mil usuários únicos(duas vezes mais que a população de Alegrete), segundo relatório do Google Analytics, ferramenta utilizada por sites de todo o mundo para aferir o alcance diário de suas publicações.

Neste período, a equipe do PAT mantém uma busca incessante pelo fatos do dia a dia da cidade, por meio de dezenas de publicações. São muitas postagens ao longo desses anos que levaram muitos leitores às lágrimas, que provocaram discussões, interações, solidariedade, revolta, entre outros sentimentos.

A gratidão de toda equipe do PAT aos milhares de leitores que não são apenas na aldeia, isso devido a mídia digital não ter fronteiras, amigos, seguidores e muitos alegretenses desgarrados acompanham a vida da cidade. São pautas que traduzem as mazelas da comunidade, mas, também, que buscam ajudar e mostrar o lado positivo sob várias perspectivas, superação e solidariedade . Através do PAT, famílias tiveram casas reconstruídas e mobiliadas, familiares se reencontraram depois de décadas. Também desenvolvemos campanhas para ajudar entidades, instituições e realizamos sonhos, contamos, dividimos a felicidade de alegretenses que ao longo desses anos passaram por situações que representam a força e a fé de um povo.

Das tragédias aos mais inusitados fatos, o PAT busca, com responsabilidade e autenticidade, levar aos leitores informações de fontes sérias e de credibilidade.

A equipe só tem a agradecer pelos quase 90 mil seguidores da página do Facebook e dos 10 mil no Instagram. Também estamos iniciando um trabalho junto ao YouTube do PAT. O site há mais de cinco anos é destaque nas empresas de pesquisa, líder absoluto em mídia digital.

Uma idealização do diretor, Jucelino Medeiros, o Portal Alegrete Tudo, hoje também tem o reconhecimento das principais empresas de Alegrete e grandes anunciantes nacionais, através de parcerias com agências da era digital.

Nos desafios está a essência das nossas conquistas, sempre buscando inovar. O PAT chega ao sete anos de atividades investindo em várias frentes para manter os leitores bem informados, todos os dias, nos domingos e feriados. Uma vigilância permanente aos acontecimentos que estão construindo a história contemporânea de Alegrete.

No PAT, os desafios também são constantes e novidades serão implementadas. Os leitores terão mais opções e um trabalho que será realizado com qualidade para que todos recebam sempre o melhor conteúdo.

O PAT, assim como a rádio Nativa FM, também vão trazer novos produtos para os leitores e ouvintes. Neste final de semana, a Nativa coloca definitivamente no ar o projeto de gerar som e imagem, será a primeira emissora do sul que poderá vista e ouvida no seu site e no APP.

A equipe do PAT, nos sete anos comemorados neste 12 de maio, tem muita gratidão por toda audiência e credibilidade.

Para você que ainda não sabe quem somos: Jucelino Medeiros (diretor e editor), Flaviane Antolini Favero (repórter ), Vera Lúcia Pedroso (repórter), Júlio César dos Santos (repórter), Aline Menezes ( comercial), Viviane Malgarin(administrativo), Eldio Favero e Nuria Vargas(financeiro), Johnny Dorneles (programador/webmaster).

Em breve, muitas novidades!!!