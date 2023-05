Portal Alegrete Tudo retoma a normalidade ao recuperar página no Facebook

Leitores, seguidores e anunciantes do Portal Alegrete Tudo, retomamos as atividades da nossa página oficial no Facebook, após um período de dois meses sem acesso por conta de um ataque hacker. Durante esse período, outros canais que já eram utilizados como grupos de whatsApp, Telegran, assim como, perfis no Face foram disponibilizados e nossa equipe trabalhou incansavelmente para solucionar o problema e retomar a normalidade das atividades, contando com o auxílio do Diretor Executivo Jucelino Medeiros, do dedicado @leo_cooper14(Leonardo Cooper) e do setor jurídico do PAT, representado pela advogada @armindaortizadv(Arminda Ortiz).

Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos nossos leitores e seguidores pela compreensão e paciência durante esse período difícil. Sabemos que a página do Portal Alegrete Tudo possui mais de 103 mil seguidores e que ela se tornou uma importante fonte de informação para a cidade, região e o mundo. A resposta rápida e o apoio que recebemos de vocês nos enchem de alegria e nos motivam a continuar a produzir conteúdos relevantes e de qualidade.

Neste mês de maio no dia 14, o PAT completa nove anos de existência, com mais de 2 milhões de pageviews e uma média de 240 mil leitores únicos por mês, dados comprovados por meio do Google Analytics, ferramenta utilizada por sites de todo o mundo para aferir o alcance diário de suas publicações. O portal tornou-se uma referência em informação confiável e atualizada principalmente sobre Alegrete e região.

Convidamos todos vocês a continuarem acompanhando e interagindo com as informações publicadas em nosso site. Nosso compromisso com a ética, a imparcialidade e a qualidade do conteúdo permanece inabaláveis. Agradecemos aos anunciantes pela compreensão e pela confiança em nosso trabalho.

Sigam curtindo, compartilhando e comentando as informações do Portal Alegrete Tudo. Contem conosco para continuar a informar, esclarecer e contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade e região. Sugestões de pautas podem ser repassadas por intermédio do e-mail [email protected] ou whatsApp (55) 99928-7002, além das nossas redes sociais como: https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo/( página oficial); https://www.instagram.com/portalalegretetudo/(Instagram); https://t.me/+6SVhBlnJ-5xjZWJh (grupo Telegram); https://chat.whatsapp.com/I5rm44dBLli8mAF9dxQMsO (link grupo WhatsApp).