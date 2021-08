Porteira na entrada faz do aeroporto de Alegrete o mais “raiz” do RS

Depois de 41 anos, Alegrete voltou a ter voo comercial com a retomada do aeroporto Gaudêncio Ramos. Isso marca uma nova fase no transporte aéreo do Município com aviões da empresa Azul saindo direto daqui para Porto Alegre.

O representante da empresa na cidade Diego Silveira dos Santos informa que os voos são as terças e quintas com saída as 12h 25min. Se aumentar a demanda a empresa poderá colocar uma aeronave com maior capacidade.

Uma curiosidade tomou conta de alguns perfis desde que iniciou as operações no último dia 2 de agosto, o acesso ao aeroporto.

Confira o vídeo :