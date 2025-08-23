Pórtico está 70% pronto e inauguração será em dois meses

Há cerca de dez meses, a obra do pórtico da entrada de Alegrete está sendo realizada. Acontece que neste mês de agosto, a atividade de construção já está se encaminhando para a fase final e está praticamente com 70% de sua parte já concluída.

A empresa Kadu Construções e Empreendimentos LTDA foi vencedora do processo licitatório promovido pela administração municipal e está executando a obra como um todo. O valor do projeto está estimado em aproximadamente R$ 1.040.000,00.

O Pórtico Turístico de Alegrete tem como principal característica a incorporação de elementos que fazem referência ao Canto Alegretense, contribuindo assim para a preservação e promoção da cultura local. Além disso, o projeto inclui um cuidado com ajardinamento, que contará com uma floreira de piso, construída com pedras mouras e adornada com flores de tuna.

Segundo a secretária de planejamento, Érica de Vargas, ainda restam algumas atividades que estão sendo realizadas pela empresa e pelo artista, Guto Vilaverde. Além disso, a servidora ressaltou que a estrutura deve ser entregue entre 30 a 60 dias na Zona Leste do Município. Outro ponto de destaque é a questão das pilastras que fazem referência aos Fagundes. Bagre, Neto, Ernesto, Paulinho e Nico, serão homenageados.