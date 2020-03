Porto Alegre passa de 8 para 16 casos confirmados de coronavírus; total do estado é de 19

Os pacientes são três homens, com 37, 44 e 71 anos e cinco mulheres, de 31, 35, 53, 57 e 65 anos. Ainda não foi informado se eles voltaram de viagem ao exterior ou tiveram contato com uma pessoa infectada.

Com os novos casos, o Rio Grande do Sul totaliza 19 pessoas com coronavírus, sendo um em Campo Bom, já curado, e dois em Caxias do Sul, com um curado.