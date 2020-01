Porto e Centenário vencem de goleada na 3ª rodada da categoria Sênior

Depois de dois revés no campeonato municipal, o Porto Futebol Clube encontrou o caminho da vitória no campeonato da sênior promovido pela Liga Alegretense de Futebol.

A terceira rodada com três jogos selou a goleada do Porto sobre o Aimoré por 5 a 0. Líder absoluto na categoria, o Centenário venceu a terceira consecutiva. Chegou aos nove pontos com uma goleada de 3 a 0 sobre o Brandão, no clássico da Zona Leste.

O jogo entre Fortaleza e Napoli no campo do Honório encerrou a rodada da sênior. Uma partida equilibrada terminou com empate em 1 a 1.

Classificação:

Centenário 9, Fortaleza 5, Napoli 5, Porto 3,

Brandão 2, Aimoré 0

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução