Possível geada no domingo e 25°C na terça: o tempo em Alegrete

O Inmet prevê possibilidade de geada em Alegrete na manhã deste domingo (18/10), com mínima de 7°C e máxima de 20°C. Depois do frio, o tempo firme segue e a temperatura sobe: a terça-feira (20/10) deve ter mínima de 10°C e máxima de 25°C, e a chuva só volta de forma isolada na quarta (21/10).

Os dados são da previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o município, consultada neste sábado (17/10). Outros serviços de previsão trazem números um pouco diferentes para o fim de semana; o portal já publicou a leitura do Climatempo, que também aponta madrugada gelada no domingo.

Previsão do Inmet para Alegrete

Dia Mínima / máxima Céu Vento Sábado, 17/10 9°C / 20°C Muitas nuvens Fraco, de sul-sudoeste Domingo, 18/10 7°C / 20°C Poucas nuvens pela manhã, com possibilidade de geada; muitas nuvens à tarde Fraco, de sul-sudoeste a sul-sudeste Segunda, 19/10 7°C / 22°C Poucas nuvens Fraco, de leste-sudeste Terça, 20/10 10°C / 25°C Poucas nuvens Fraco, de leste-sudeste Quarta, 21/10 12°C / 20°C Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada Moderado, de leste-sudeste

O que esperar

A combinação de céu com poucas nuvens, vento fraco e noite fria favorece a formação de geada em áreas de campo, principalmente em baixadas. Quem tem hortas, mudas ou animais ao ar livre pode proteger as plantas com panos ou plásticos e garantir abrigo e água para os bichos na madrugada de domingo. A segunda-feira (19/10) também começa fria, com mínima de 7°C, mas a tarde fica mais agradável.

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Quem vai sair de casa no domingo encontra a programação da cidade na agenda do fim de semana, que inclui o Oktober Sport e, das 14h às 18h, a primeira edição do evento de carrinho de rolimã. Com sol entre as nuvens, a máxima de 20°C ajuda no período da tarde.

A previsão do Inmet cobre até quarta-feira. O tempo para o 2º turno, no domingo (25/10), ainda não aparece nos dados do instituto e deve ser atualizado nos próximos dias. Os avisos oficiais de tempo severo podem ser acompanhados no portal do Inmet.