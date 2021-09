Postagem insinuando possível rapto de criancas viralizou na noite de ontem; Delegado esclarece

Uma postagem sobre pessoas que estariam em um veículo tentando fazer fotos de crianças em Alegrete, viralizou na noite de ontem(14). Em vários grupos de WhatsApp, a publicação sem a origem de quem teria feito, amedrontou vários pais.

A reportagem do PAT entrou em contato com o Delegado Regional, Valeriano Neto, que esclareceu: até a noite de terça-feira – não havia registro policial sobre o ocorrido. A divulgação de fotos e placa de veículos também foram repassadas pelos grupos, entretanto, o mais importante é que as pessoas que tiverem algum contato ou suspeita com as pessoas citadas na postagem, façam ocorrência na Delegacia de Polícia.

A postagem que circula, destaca que duas mães estariam na Pracinha do bairro Ibirapuitã quando chegou uma mulher querendo fazer fotos das crianças devido a inauguração de uma loja, mas sem muitos detalhes. Devido a insistência e por achar suspeita a atitude do motorista do carro, as mães saíram do local.

Até então, a informação é semelhante a uma que já aconteceu cerca de dois anos atrás e não era verídica. Contudo, ainda não pode-se afirmar que é fake news, embora, não haja nenhum indício de que o fato esteja ocorrendo na cidade.

Portante, antes de disseminar informações, a polícia solicita que a pessoa procure a Delegacia de Polícia e faça o registro policial.