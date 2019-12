Poste de energia elétrica corre risco de cair no Centro

Temor é que fios possam causar curto-circuito ou que poste pode cair em cima de pedestres, na rua Tamandaré. A Guarda Municipal interditou a quadra entre as ruas Venâncio Aires e Demétrio Ribeiro.

Moradora disse que protocolou reclamação do caso antes do meio-dia e, até o momento, nenhuma equipe esteve no local. Ela teme pelos transeuntes.

Um poste de madeira que está torto e corre risco de cair e causa temor a moradora que vive em frente a estrutura, na rua Tamandaré, Centro. A dona de casa, se diz preocupada com a possibilidade do poste cair a qualquer momento. “Eu, minha família e até quem passa por aqui corremos esse risco”, afirma.

A moradora ressaltou que já fez o pedido para substituição do poste que está torto na base há algum tempo. Ela comentou que nenhum veículo bateu no poste, o problema está na base que estaria com boa parte deteriorada.”Alguns meses atrás colocaram uma escora, mas isto não resolveu” comentou.

A reportagem entrou em contato com a RGE, mas até o momento da postagem não havia se posicionado. Porém, alguns minutos depois enviou a informação de que uma equipe já estava no local.