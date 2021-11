Posto de combustíveis é assaltado na madrugada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a Brigada Militar, a informação do funcionário, de um posto de combustíveis na BR 290, foi de que um homem chegou no local de bicicleta (vermelha).

Ele solicitou que o frentista colocasse gasolina em um recipiente e, na sequência, quando dirigiu-se ao caixa para realizar o pagamento, anunciou o assalto.

Depois um ano e sete meses de pandemia a fiscalização está mais branda

O indivíduo estava com uma faca (de açougueiro) e ameaçou o frentista. Ele levou o dinheiro que estava no caixa e fugiu. Ninguém ficou ferido.

O assalto foi na madrugada desta sexta-feira(19), em Alegrete.