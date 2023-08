Posto de Saúde da Rondon recebe mais uma médica

Annelise Alcântara faz parte da unidade do posto de saúde da Rondon desde o dia 13 de agosto. Ela chega para preencher uma lacun que estava pendente na unidade de saúde, uma das maiores de Alegrete.

Em contato com a Secretaria de Saúde houve a confirmação que o quadro de médicos do município será reforçado a partir de setembro. Serão enviados oito novos médicos para preencher as carência da pasta, os novos profissionais serão enviados através do programa Mais Médicos. “Até o momento chegaram metade dos médicos previstos, mas no começo de setembro chegarão oito novos profissionais”, relatou a funcionária da saúde.

Fotos: reprodução