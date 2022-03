Em contato com o Procon e com a Gerente de uma das Unidades, a informação foi de que, em razão do falecimento da mãe do diretor do Grupo Primeiro, em Torres, Sandro Luiz Cunha, as unidades estão fechadas das 14h às 16h deste dia(10).

De acordo com a gerente local, em Alegrete, há faixas e comunicados informando o motivo do fechamento.

Veja a seguir a nota: