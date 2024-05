Postos ficam, temporariamente, sem gasolina após demanda acima do normal motivada por boato

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A procura intensa esgotou os estoques em pelo menos três dos oito estabelecimentos visitados.

Os cones colocados diante das bombas de combustíveis, indicavam uma situação fora do comum na cidade durante a tarde, destacaram que a busca frenética por gasolina foi motivada por boatos de que haveria falta devido a bloqueios em algumas rodovias, atribuídos às condições climáticas atuais.

Famílias de áreas ribeirinhas em Alegrete; relatos nesta sexta-feira

Desta forma, o estoque que deveria atender à demanda até a noite de sexta-feira se esgotou antes do previsto, diante da procura excessiva gerada pelos rumores. Um frentista, que preferiu não se identificar, explicou que a gasolina acabou pela manhã, pois as vendas triplicaram devido à preocupação da população com a suposta escassez.

Entretanto, em outros postos, os caminhões-tanque já haviam realizado a entrega na noite anterior ou durante a manhã desta sexta-feira. Além disso, há previsão de mais veículos de abastecimento chegando em breve. Portanto, as autoridades locais enfatizam que não há motivos para pânico ou desespero em relação ao fornecimento de gasolina na região.