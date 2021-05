Pouca chuva e muito frio nesta semana em Alegrete

Compartilhe















O tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul está com os dias contados. As poucas precipitações com acumulado de até 15 milímetros em algumas regiões e dos 22,4 mm registrados no último dia 24 de abril em Alegrete, devem mudar nessa semana.

A chuva retorna à Fronteira Oeste entre terça (4) e quarta-feira (5), com acumulado médio de 5mm. Posteriormente, com tempo seco e sol entre nuvens, a temperatura despencará até os 6°C na sexta-feira (7). Outro episódio de chuva acontecerá entre 11 e 13 de maio, com acumulado em torno dos 15mm.

A semana em Alegrete iniciou com a temperatura em 18ºC e será o dia mais quente da semana. A máxima alcança os 34ºC. Já na terça-feira (4), a temperatura entra em declínio. A mínima vai para 15 e a máxima não passa dos 26ºC. A possibilidade de chuva não chega a 1mm.

Para quarta-feira (5), o frio se acentua e a mínima cai para 11ºC e durante o dia não passa dos 17, com previsão de 0.9mm de chuva. Na quinta-feira (6), a mínima será de 8ºC e a máxima de 21. A semana encerra com mais frio. A previsão indica 5ºC para sexta-feira (7), com máxima não ultrapassando os 20ºC.

De acordo com a Somar Meteorologia, a situação muda bastante a partir de agora com o aparecimento de frentes frias mais ativas frequentes sobre o Rio Grande do Sul. Há previsão de um episódio de chuva abrangente por semana. Por consequência, a umidade do solo aumenta e ajuda no preparo do solo para instalação de culturas e pastagens de inverno.

Na sexta-feira (7), a temperatura declinará com potencial para geadas fracas em boa parte do interior do Estado. A chuva será mais frequente até a terceira semana de maio. Na última semana do mês, as frentes frias chuvosas conseguirão avançar pelo Brasil, deixando o Rio Grande do Sul com tempo mais seco.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia Foto: