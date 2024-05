Poucas famílias atingidas pelas cheias do Ibirapuitã ainda estão fora de casa

Share on Email

O ginásio do IEEOA, que serviu como abrigo temporário, já está vazio. No momento, o número de famílias desabrigadas é de 8, totalizando 28 pessoas, enquanto 44 famílias, compreendendo 132 indivíduos, ainda estão desalojadas.

Os abrigos que permanecem ativos, incluem a Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA, Parque Dr. Lauro Dornelles, Igreja do Evangelho Quadrangular e Berçário Industrial.

Os bairros que foram afetados pelas enchentes são: Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos, Tancredo Neves, Renascer, Centro, Rui Ramos e Medianeira.

Renato Grande, coordenador da Defesa Civil, relatou que algumas pessoas optaram por retornar às suas residências por conta própria. Ele destacou que, no pico da enchente, o volume de água atingiu 12,80 metros acima do nível normal, resultando em um total de 510 pessoas desalojadas e desabrigadas. “Vamos seguir com os retornos nesta terça-feira(14), e depois vamos verificar se alguém que está em casa de familiares também necessita de apoio para retorno”- cita.

Durante os mais de 10 dias de instabilidade climática e cheias, diversas ações voluntárias foram realizadas em prol das famílias afetadas, demonstrando a solidariedade e o apoio da comunidade local.