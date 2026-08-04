Poucos dias de sol prejudicam a produção de hortifrutigranjeiros em Alegrete

A observação vem do produtor da Chácara da Edília, Pedro Moraes, que diz que ao mesmo tempo que as plantas precisam de umidade o excesso dela favorece a presença de fungos e apodrece as raízes, ainda mais sem o sol. Mesmo quem produz em estufas, sem a presença do calor do sol por muitos dias os efeitos aparecem na produção.

Dentre os prejuízos a quem produz hortaliças, verduras e frutas destacam-se a proliferação de fungos e bactérias: O ambiente molhado é ideal para o surgimento de mofo, bolor e podridão. Ainda acelera a deterioração: Frutas e folhas abafadas em embalagens com muita umidade apodrecem em poucos dias. Danos na casca, a polpa e algumas frutas absorvem água em excesso, o que pode rachar a pele e amolecer o alimento.

Além disso pode haver quebra da produção e prejuízos financeiros. Alimentos estragados geram descarte imediato e reduzem a margem de lucro de quem produz vende e do comércio.