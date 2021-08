PP realiza convenção neste mês de agosto

Share on Email

No próximo dia 21 de agosto, o Partido Progressista de Alegrete realiza sua Convenção Municipal. O evento partidário será na Câmara de Vereadores das 13h às 17h, quando os filiados vão escolher a nova direção do PP para o próximo biênio.

Todos os que foram votar devem levar os documentos de identificação ou carteira de filiado.

O vereador Luciano Belmonte, líder da bancada na Câmara, salienta que serão cumpridos todos os protocolos de saúde – como distanciamento uso de máscara e higienização com álcool em gel das mãos e dos ambientes onde ocorrerá votação.

O Partido Progressistas de Alegrete tem cinco vereadores e cinco mil filiados com direito a voto, sendo um do maiores partidos em número de filiados aqui no Município.