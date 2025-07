Praça Getúlio Vargas terá revitalização com foco em modernização e acessibilidade em Alegrete

O projeto prevê a manutenção do traçado original e da vegetação de grande porte já existente no local.

Entre as mudanças estão a renovação completa dos pisos, com materiais mais modernos, e a garantia de acessibilidade, permitindo que todas as pessoas possam usufruir do espaço com segurança e conforto. O mobiliário urbano também será modernizado, incluindo novos bancos, lixeiras e iluminação.

Além disso, o projeto prevê a criação de jardins floridos, com o plantio de novas espécies arbustivas e flores, trazendo mais cor e vida ao local.

A licitação para as obras foi realizada no dia 9 de julho e o processo está na fase de assinatura do contrato com a empresa vencedora. A expectativa é de que, após a conclusão, a Praça Getúlio Vargas se consolide como um cartão-postal ainda mais bonito e funcional para a comunidade alegretense.