A licitação da obra ocorreu no dia 9 de julho, com valor global estimado em R$ 1.842.360,38. Após o processo, o contrato foi assinado no dia 23 de julho com a empresa Rômulo Balmer Chamorra, no valor de R$ 1.699.000,00.

Início e duração das obras

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que os trabalhos tenham início após os desfiles de setembro, evitando interferências no calendário cívico da cidade. A execução da obra está programada para ocorrer em oito meses, dividida em partes, de forma a permitir a circulação de pedestres e minimizar transtornos durante o período de execução.

O que será revitalizado

O projeto prevê melhorias importantes, mas respeitando a história e as características da praça. O traçado principal será mantido, assim como a vegetação de grande porte já existente. Entre as mudanças estão:

Troca dos pisos, garantindo mais segurança e conforto aos frequentadores;

Implementação de acessibilidade, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida;

Modernização dos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras;

Plantio de vegetações arbustivas e flores, trazendo nova configuração aos jardins;

Avaliação das árvores ao longo do andamento da obra, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Iluminação

Outro ponto que poderá receber atenção será a iluminação da praça, que deve passar por melhorias em parceria com o setor de iluminação pública da Prefeitura.

Impacto para a comunidade

A Praça Getúlio Vargas é palco de atividades culturais, lazer e encontro de moradores, sendo considerada um dos símbolos do município. A revitalização é aguardada com expectativa pela comunidade, que verá o espaço histórico ganhar infraestrutura renovada sem perder sua identidade original.