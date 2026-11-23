O bairro Santos Dumont encerrou, neste domingo (22), as comemorações pelos seus 71 anos de história com uma grande festa na Praça Bartolomeu de Gusmão. Com expressiva participação popular, o evento transformou o espaço em um verdadeiro ponto de encontro, reunindo famílias, amigos, antigos moradores e diferentes gerações em um dia marcado pela cultura, integração e valorização da comunidade.

As atividades começaram pela manhã, com a participação do Grupo de Escoteiros Rui Ramos, que permaneceu na praça durante toda a programação. O grupo montou acampamento e promoveu demonstrações e atividades abertas ao público, entre elas a montagem de uma ponte de cordas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as práticas do escotismo.

A mateada também foi destaque ao longo do dia. A Ervateira Taura disponibilizou erva-mate e água quente aos participantes, enquanto expositores e a praça de alimentação contribuíram para o clima de confraternização.

A programação artística teve início com a abertura oficial e as boas-vindas do presidente do bairro, Jorge Mendonça, que recepcionou os moradores e visitantes. Na sequência, o Grupo de Danças Tradicionais Viver e Dançar, da Maturidade do Sesc, abriu as apresentações culturais, valorizando a dança e as tradições gaúchas.

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Outro momento especial foi a declamação da senhora Nara França, que emocionou o público com sua participação. Logo depois, a Invernada de Dança Adão Latorre levou ao palco a força e a beleza das manifestações tradicionalistas.

A celebração também reservou um espaço para a espiritualidade. O padre Irineu Guedes realizou uma bênção, proporcionando um momento de fé, reflexão e agradecimento, reforçando o espírito de união que marcou o encontro.

O encerramento musical ficou por conta do grupo Temperado a Gaitaço, que animou a tarde com um repertório diversificado e colocou o público para dançar. O clima de descontração contagiou a todos, inclusive o presidente Jorge Mendonça, que também entrou no bailezito e se juntou aos moradores.

Mais do que uma programação de atividades, a comemoração dos 71 anos foi uma oportunidade de celebrar histórias e fortalecer os laços entre aqueles que fazem parte da trajetória do Santos Dumont. Entre abraços, conversas e lembranças, antigos vizinhos e amigos tiveram a oportunidade de se reencontrar e reviver momentos da convivência no bairro.

Organizada e dedicada à comunidade, a festa reuniu cultura, tradição, lazer e integração. Ao entardecer, a Praça Bartolomeu de Gusmão ainda permanecia movimentada, refletindo a participação e o envolvimento dos moradores.

Ao completar 71 anos, o bairro Santos Dumont reafirma que sua maior riqueza está na sua gente: nas famílias, nas amizades, nas histórias compartilhadas e no sentimento de pertencimento que atravessa gerações e mantém viva a identidade da comunidade.