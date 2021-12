Praia e Camping Rainha do Sol define valores para acampar no local neste verão

Acerca das áreas de camping: Área demarcada conforme croqui (R$40,00 a diária com direito a 01 veículo).

Acerca dos eletrodomésticos: Autorizados sem custo adicional ( 02 ventiladores, 01 geladeira ou freezer, 01 televisão). Eletrodomésticos excedentes: Freezer ou geladeira (R$20,00 por dia); ar condicionado (R$40,00 por dia) e demais eletrodomésticos R$10,00 por dia.

Acerca do acesso de veículos: Diária de veículo de passeio (R$10,00 e moto R$5,00); diária de motor home (R$50,00) e veículos coletivos não acessam o interior da Praia e Camping.

Acerca do espaço físico do Bar da Praia: Conforme agendamento na recepção com pagamento antecipado de R$100,00 para uso específico, ou para almoço (máximo até 16h) ou para jantar (máximo até 23h).

Acerca das taxas para comercialização de produtos em geral no interior da Praia: Diária do ambulante (R$26,70 se for morador local e R$80,10 se for de outra cidade); Diária para vendedor em espaço físico temporário: de segunda a quinta-feira R$26,70 se for morador local e R$80,10 se for de outra cidade e de sexta-feira a domingos e feriados R$60,45 se for morador local e R$ 181,35 se for de outra cidade.

Mensalidade do ambulante (considerado acima de 10 dias): R$160,20 se for morador local.

Mensalidade do ambulante (considerado acima de 10 dias): R$320,40 se for de outra cidade.

Mensalidade do vendedor em espaço físico temporário (considerado acima de 10 dias): R$373,80 se for morador local.

Mensalidade do vendedor em espaço físico temporário (considerado acima de 10 dias): R$747,60 se for de outra cidade.