Praia Rainha do Sol, em Manoel Viana, lota no dia de Natal

O calor tende a ser cada vez mais intenso daqui para frente, porque é verão e porque aqui na região as temperaturas são altas.

A saída para as pessoas se refrescarem é ir para piscinas, acampar ou para balneários próximos a Alegrete.

Um bastante procurado é o da Praia Rainha do Sol, em Manoel Viana. No dia de Natal muitos estavam na praia, além de vários com suas barracas no camping.

Na areia, a descontração de quem curtiu o feriado ou já está em férias. Como o nível do Rio está baixo, muitos colocaram o guarda- sol dento da água para se refrescarem mais do forte calor que fez na tarde do dia de Natal. As crianças curtiram bastante e ficaram à vontade sem maiores preocupações aos pais, já que o rio esta baixo. Mas, mesmo assim, a operação golfinho tem salva vidas na Praia Rainha do Sol.

E no Rio Ibicuí as lanchas e jet skys deslizavam na água.

À beira da praia não se vende nenhum tipo de produto e para acampar o valor esta em 30 reais por dia. No camping tem água, tomadas de energia elétrica, churrasqueiras e sombra.