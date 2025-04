Prazo para entrega da Declaração de Rebanho 2025 vai até junho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Está aberto e vai até 30 de junho o prazo para a Declaração Anual de Rebanho referente ao ano de 2025. Todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais devem fazer a Declaração.

A Declaração Anual de Rebanho conta com um formulário de identificação do produtor e características gerais da propriedade. Formulários específicos devem ser preenchidos para cada tipo de espécie animal que seja criada no estabelecimento, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes, abelhas, entre outros.

“O produtor, além de estar cumprindo uma obrigação sanitária legal, está contribuindo para o aperfeiçoamento das bases de dados de Defesa Sanitária Animal, possibilitando ter uma melhor visão do cenário produtivo e sanitário do Estado”, afirma o chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias (DCIS) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), médico veterinário Paulo André Santos Coelho de Souza. Segundo ele, a expectativa é de sejam entregues 361 mil declarações neste ano de 2025 em todo o estado.

A declaração pode ser feita diretamente pela internet, onde o produtor pode realizar a Declaração Anual de Rebanho e os ajustes de saldo dos animais diretamente no SDA – Produtor Online. Opção essa que oferece praticidade e agilidade, permitindo que o produtor cumpra a obrigação sem sair de casa.

Presencialmente, caso prefira, o produtor pode entregar os formulários preenchidos na Inspetoria ou Escritórios de Defesa Agropecuária (Praça Getúlio Vargas, 138). Nesse caso, é possível receber auxílio dos servidores da Seapi e realizar a assinatura digital com a senha do Produtor Online. A declaração é obrigatória e o não cumprimento pode acarretar em penalidades.