Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que perderam um ou os dois dias de prova por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas têm até esta sexta-feira (20) para solicitar a reaplicação do exame.

O pedido deve ser feito individualmente para cada dia em que o candidato esteve ausente, por meio da Página do Participante do Enem. Para acessar o sistema, é necessário utilizar a senha da conta Gov.br.

As solicitações serão analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização e aplicação do exame. A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

Quem tem direito à reaplicação?

De acordo com as regras estabelecidas no edital, podem solicitar uma nova oportunidade os candidatos que tiveram a participação prejudicada por problemas logísticos ou que foram acometidos por alguma das doenças infectocontagiosas previstas no documento.

Entre os problemas logísticos que podem justificar a reaplicação estão desastres naturais, falta de energia elétrica e falhas na execução de procedimentos durante a aplicação das provas, desde que tenham causado prejuízo comprovado aos participantes.

Também podem fazer a solicitação os estudantes diagnosticados, na semana do primeiro ou do segundo dia de aplicação, com doenças infectocontagiosas listadas no edital, como sarampo, rubéola, Covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria e varíola, entre outras.

Datas do Enem 2026

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Já o gabarito oficial foi divulgado na quarta-feira (18).

Os candidatos que tiverem o pedido de reaplicação aprovado pelo Inep poderão realizar as provas nos dias 15 e 16 de dezembro. O resultado final do Enem 2026 está previsto para ser divulgado em 18 de janeiro de 2027.