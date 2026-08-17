Prazo para solicitar transferência temporária do local de votação termina nesta semana

A medida também está disponível para eleitores que tenham sofrido algum impedimento físico temporário que dificulte o acesso à urna eletrônica. O período para fazer a solicitação começou em 20 de julho.

A transferência terá caráter temporário e será válida para as Eleições 2026. Após o pleito, o cadastro eleitoral retornará automaticamente à seção de origem.

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Como solicitar

O pedido deve ser feito pelo próprio eleitor em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de documento oficial com foto.

A solicitação também pode ser realizada por curador, apoiador ou procurador, acompanhada de autodeclaração ou de documentação que comprove a deficiência ou a dificuldade de locomoção.

Em Alegrete, o atendimento pode ser realizado no:

Cartório Eleitoral de Alegrete – 5ª Zona Eleitoral

📍 Rua Luiz de Freitas, nº 206, Centro – Alegrete/RS

📞 Telefone: (55) 99978-7448

O prazo é destinado aos eleitores que não solicitaram a transferência para uma seção com acessibilidade antes do fechamento do Cadastro Eleitoral, ocorrido em 6 de maio de 2026.

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A possibilidade de transferência temporária busca garantir que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou impedimento físico temporário possam exercer o direito ao voto em condições adequadas de acessibilidade.

O eleitor que necessita da mudança deve ficar atento ao prazo: o pedido precisa ser realizado até 20 de agosto.