Prazo para solicitar transferência temporária do local de votação termina nesta semana

A medida também está disponível para eleitores que tenham sofrido algum impedimento físico temporário que dificulte o acesso à urna eletrônica. O período para fazer a solicitação começou em 20 de julho.
A transferência terá caráter temporário e será válida para as Eleições 2026. Após o pleito, o cadastro eleitoral retornará automaticamente à seção de origem.
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Como solicitar
O pedido deve ser feito pelo próprio eleitor em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de documento oficial com foto.
A solicitação também pode ser realizada por curador, apoiador ou procurador, acompanhada de autodeclaração ou de documentação que comprove a deficiência ou a dificuldade de locomoção.
Em Alegrete, o atendimento pode ser realizado no:
Cartório Eleitoral de Alegrete – 5ª Zona Eleitoral
📍 Rua Luiz de Freitas, nº 206, Centro – Alegrete/RS
📞 Telefone: (55) 99978-7448
O prazo é destinado aos eleitores que não solicitaram a transferência para uma seção com acessibilidade antes do fechamento do Cadastro Eleitoral, ocorrido em 6 de maio de 2026.
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A possibilidade de transferência temporária busca garantir que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou impedimento físico temporário possam exercer o direito ao voto em condições adequadas de acessibilidade.
O eleitor que necessita da mudança deve ficar atento ao prazo: o pedido precisa ser realizado até 20 de agosto.
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