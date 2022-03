Pré-campanha de Lúcio do Prado e Luis Carlos Heinze mobiliza apoiadores

Reuniram-se as lideranças do PP, o Presidente da Juventude, João Monteiro; o Líder da Bancada, Vereador Itamar; Presidente da mulher Progressista, Vanda Dorneles e o Presidente do Partido, Henrique Dorneles Fernandes. A coordenação foi do ex presidente, Airton Zuqueto Dutra, que coordena a campanha.

Estavam presente na mobilização os líderes de bairros e Presidente do Centro Empresarial, que defenderam a candidatura do alegretense Lúcio do Prado.

Em abril haverá, o lançamento da Pré Candidatura a Deputado Estadual de Lúcio do Prado. O evento contará com a presença do Senador e Pré Candidato ao Governo do Estado, Luís Carlos Heinze. A expectativa é de uma grande adesão de apoiadores de Alegrete e cidades da região e Estado.