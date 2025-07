Pré-estreia da invernada Juvenil do Farroupilha foi um grande espetáculo

O espetáculo deste ano traz como tema Herança, Legado e Pertencimento, palavras que norteiam cada detalhe das coreografias e da construção musical do grupo.

O grupo de danças juvenil do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas (CFTG) apresentará, na edição de 2025 do JuvEnart, um espetáculo que resgata e valoriza a ligação afetiva e única entre avô e neto. Com o tema “Herança, Legado e Pertencimento”, a invernada juvenil subirá ao palco com coreografias que retratam a continuidade dos ensinamentos, valores e do amor transmitidos entre gerações.

Sob a responsabilidade técnica de Patrícia Silveira, Andrei Prado e equipe (Mateus Freitas, Rogério Ramires, Joice Chaves, Ronaldo Estevo e Diego Müller), o elenco apresentará coreografias assinadas por Flávio Zum e Paula Zanco, profissionais reconhecidos na área da dança tradicionalista.

A música de entrada, “Pertencimento”, possui letra de Diego Müller e melodia de João Vitor Menezes, reforçando a proposta temática logo nos primeiros minutos da apresentação. Na saída, a coreografia se conecta com a música “O Primeiro e o Último Mate”, composição de Rodrigo Bauer com música de Vantuir Caceres, interpretada por David Zacarias, natural de Alegrete e atual vocalista do grupo Os Monarcas.

Em 2024, o grupo juvenil do CFTG conquistou o 7º lugar na categoria Sênior do JuvEnart. Desde o término da edição passada, os dançarinos vêm trabalhando intensamente para este ano, buscando novamente uma performance de destaque no festival, que ocorre entre 30 de julho e 3 de agosto, em Santa Maria, reunindo mais de 150 grupos participantes.

Na última sexta-feira, dia 11 de julho, o grupo realizou a pré-estreia do espetáculo, apresentando para familiares, amigos e convidados o contexto e as coreografias preparadas para 2025. O momento foi marcado por emoção, sentimento de união e celebração do trabalho coletivo.

Além do significado do tema para o espetáculo, a vida da equipe também refletiu na prática a continuidade da herança e do amor entre gerações. No dia seguinte à pré-estreia, nasceu Martin, filho dos instrutores Andrei Prado e Patrícia Silveira. O nascimento reforçou, de maneira simbólica, a essência do projeto que será levado ao palco: a passagem de valores, cuidado e pertencimento, de avós para netos, de pais para filhos, em um ciclo que mantém viva a identidade gaúcha.

Em entrevista ao Portal Alegrete Tudo, os instrutores destacaram a importância do apoio coletivo:

"Gostaríamos de agradecer à patronagem do CTG Farroupilha, aos pais, coordenação e todos os envolvidos. Sem essa equipe incansável nada seria possível."

Para o grupo, transmitir a mensagem do espetáculo vai além da competição. Como ressalta um trecho da música de entrada, “Caráter vem de berço, herança do meu avô, o que aprendi nessa vida fez o gaúcho que hoje eu sou.” A proposta é que cada passo dance não apenas a coreografia, mas a essência de quem somos e de onde viemos.