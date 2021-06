Preço da carne se mantém alto, alavancado pelas exportações

Compartilhe















As explicações para o aumento do preço da carne aos produtores e aos consumidores passa por alguns fatores.

O corte mais conhecido para o tradicional churrasco, a costela, que há dois meses podia ser comprada a 25 reais o quilo, hoje não baixa de 30 reais, agora, em junho, assim estão todos os demais cortes de carne.

Homero Tarragô, veterinário e leiloeiro de Alegrete, explica que o aumento do preço passa por muitas variantes.

Ele diz que começou no final de 2018, quanto a China resolveu importar grandes quantidades de carne e o preço subiu. A carne dobrou de valor para os importadores e, desde então, nunca mais baixou, observa. Em 2020 houve outro aumento de cerca de 80% chegando a esses preços praticados hoje, coloca Tarragô.

-Para os produtores isso é bom, porque tem preço pelo seu produto. E quanto a falta de boi, ele disse que isso não é realidade, porque mesmo aumentando a área agriculturável, para a soja) o número de animais não diminui aqui em Alegrete. O que acontece, explica, é que atualmente estão vendendo animais com menos idade, graças aos cuidados e tecnologia de produção.

Ele acredita que os preços estão no limite e agora não terá mais aumento significativo do preço do boi para venda. Há dois anos o quilo do boi era de 6 reais e hoje está em 11 reais quilo, observou.

Vera Soares Pedroso