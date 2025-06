Preço da cesta básica volta a subir em Alegrete, aponta Procon

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) de Alegrete, em parceria com o Procon, divulgou os resultados da Pesquisa de Preços da Cesta Básica referente a maio de 2025. Na oportunidade foram avaliados produtos essenciais e o custo deles para os alegretenses.

A pesquisa apontou a variação de preços de itens essenciais em diferentes estabelecimentos da cidade, oferecendo uma média de valores e identificando os locais com os preços mais baixos e mais altos. Entre os itens avaliados estão carnes, arroz, feijão, produtos de limpeza, hortifrúti e produtos de higiene pessoal.

O menor preço da cesta básica encontrada em Alegrete ficou estabelecida em R$ 195,38, já o maior valor, foi computado como R$333,85 em um dos estabelecimentos do Município. O preço médio ficou em R$207,86.

A Secretaria de desenvolvimento econômico e turismo juntamente com a coordenação do Procon, têm intensificado essas ações promovendo maior proximidade com os cidadãos e oferecendo ferramentas que ajudem na tomada de decisão dos consumidores.