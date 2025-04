Preço da erva-mate apresenta leve queda nos mercados de Alegrete

Após seis meses de diversas subas, a erva-mate apresentou pequena retração no preço. Segundo dados divulgados, a alíquota teve redução neste mês de 18% para 16%, nestes dias que antecederam a Páscoa e fez com que o principal componente do chimarrão dos gaúchos sofresse uma leve redução.

Os dados são da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e as entidades subordinadas acabam por diminuir o preço aos consumidores. Além disso, os valores dos transportes ficaram mais baixos em virtudes de algumas estradas que haviam sofrido com as enchentes já terem sido liberadas para fluxo de carros e caminhões.

Em Alegrete, segundo alguns responsáveis de lojas, o preço caiu de R$ 0,40 até R$ 1,30 em alguns estabelecimentos, variando de acordo com o tamanho e a quantidade do produto na prateleira.

No mês de janeiro, o produto chegou a atingir R$ 21,39 o Kg da erva-mate em um dos estabelecimentos de Alegrete. Atualmente, o preço já pode ser encontra entre R$ 13,25 até R$ 20,00 na modalidade premium a vácuo.

Avaliação feita pelos servidores é que a erva-mate está jogando top 3 entre os itens mais consumidos, ficando apenas atrás do arroz, feijão e algumas bebidas, como refrigerante, água e cerveja e outros destilados.