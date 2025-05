Preço da gasolina comum cai em Alegrete no mês de abril, aponta Procon

Share on Email

Mais uma pesquisa realizada pelo órgão fiscalizador do município, Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Procon, apontou e indicou o preço dos combustíveis neste mês de abril em Alegrete. Não foram verificadas marcas e demais fatores, simplesmente, o preço bruto do produto para os clientes.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 6,19, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,79, o maior pelo litro do produto. Já o valor da gasolina aditivada se encontra entre R$ 6,19 e R$ 6,99. No valor bruto da gasolina comum, o preço chegou a cair até R$ 0,30 centavos em alguns estabelecimentos comparados ao mês de março.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 6,49 R$ 6,99. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 6,19 e R$ 6,99. O Etanol se mantém no valor médio R$4,85, o menor, e o maior preço em R$5,29 sendo disponibilizado em quase todos os estabelecimentos.

O preço do diesel ficou mais barato desde a última terça-feira (6). A Petrobras anunciou ainda durante a segunda-feira (5) a redução do valor do combustível em R$ 0,16 por litro e nos postos de combustíveis esse valor pode chegar até R$ 0,40 em relação aos meses de fevereiro e março