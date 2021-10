Preço da gasolina sobe após novo reajuste da Petrobras

A Petrobras anunciou outro reajuste no preço do gás de botijão e da gasolina em mais de 7% a partir deste sábado. Em ambos os casos, são reajustes para as distribuidoras, ou seja, o aumento do preço final para o consumidor será diferente.

Este ano, o preço da gasolina praticado pela Petrobras na refinaria já subiu 62%. No gás, o aumento alcança 48%. Do barril à bomba, o o litro da gasolina vai encostar nos R$ 7.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo entrou em contato com alguns responsáveis de postos de combustíveis na tarde de sexta-feira (8). Dos cincos entrevistados, todos foram unânimes em afirmar que o repasse será quase que imediato. Já neste sábado devem ter novos valores já vigorando.

No entanto, a média de preço é variável, embora o aumento seja entre R$ 0,15 e R$ 0,25. A tendência é que o aumento em geral seja de R$ 0,20 sobre o preço praticado na semana.

Os combustíveis têm sido o vilão da inflação. Nesta sexta, o IBGE informou que a alta de preços em setembro ficou em 1,16%, a maior para o mês em 27 anos.

Segundo o anúncio da Petrobras, a partir deste sábado o litro da gasolina vendido nas refinarias passará de R$ 2,78 p ara R$ 2,98, um reajuste de 7,19%.

“Se preço for represado, vai haver desabastecimento”, diz presidente da Petrobras

No gás, o preço médio de venda subirá 7,22%, para R$ 50,15 no botijão de 13 quilos. A estatal informou que o preço do gás se mantinha estável há 95 dias e o da gasolina, há 58 dias.

Segundo a Petrobras, “esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento”.