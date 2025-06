Preço de referência do leite cai neste mês de junho em todo o RS

O valor de referência do leite no Rio Grande do Sul para o mês de junho é de R$ 2,4228. O indicador, divulgado pelo Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul (Conseleite), na manhã desta quinta-feira, 26, representa redução de 0,88% em relação ao projetado para maio (R$ 2,4443).

O resultado consolidado de maio fechou em R$ 2,4332, -3,36% em relação ao consolidado de abril (R$ 2,5178). O levantamento leva em conta os dados coletados nos primeiros 20 dias do mês. cálculo é elaborado mensalmente pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com dados fornecidos por indústrias, considerando a movimentação dos primeiros 20 dias do mês, e leva em conta parâmetros atualizados pela Câmara Técnica do colegiado em 2023.

Além disso, o leite num modo geral ainda é muito consumido, porém, os clientes estão optando por marcas distintas. O Preço do litro do leite está variando entre R$ 4,79 e R$6,99, variando de acordo com o estabelecimento. Essa nova medida, deve refletir nas prateleiras nos próximos dias, com a redução de alguns centavos na mesa dos alegretenses.

Um fator que explica a queda no preço de produção, é o custo do transporte envolvendo distancias maiores, diesel com menor inflação e troca de equipamentos na logística de transporte. Esses fatores ajudam a explicar a queda no custo da produção do leite no Estado.