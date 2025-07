Preço do café vai amargar a bebida para o consumidor

Com a tarifação de 50% sobre a commodity brasileira, a oferta do produto deve ficar mais restrita nos EUA e impulsiona a alta dos preços. Os contratos futuros do café eram negociados em alta nas primeiras horas da última quinta-feira (10), um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% ao Brasil.

Por volta das 10h, o café arábica negociado em Nova York com vencimento em setembro de 2025 subia 1,28%. Mais cedo, o mesmo derivativo de ponta curta chegou a disparar mais de 3,5% e já começou a subir em alguns estabelecimentos do Rio Grande do Sul.

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Com a tarifação de 50% sobre a commodity brasileira que entra em solo americano, a oferta do produto deve ficar restrita no mercado internacional, o que justifica a alta dos preços nos contratos futuros.

A reportagem do PAT entrou com um fiscal de loja de um dos supermercados de Alegrete e o servidor sinalizou que o produto deve subis nas próximas semanas no Município.”Não é legal essa alternância de preço, porém, temos que acompanhar os valores do mercado, mas tudo indica que sim, irá subir realmente”, completou.

Essa situação se atrela ao empresários que lidam diretamente no setor.” Diego Teixeiro, dono de uma bomboniere, salientou que como seu estabelecimento é no centro de Alegrete e que o produto mais vendido é o café, informou que a alta deve atingir em alguns centavos o valor do “cafezinho” nos estabelecimento”, finalizou.

O valor do “Cafezinho”, foi encontrado no menor valor de R$ 5,99 e o maior valor foi de R$ 15,00, tendo a diferença atrelada a marca do produto e alguma variação na quantidade do produto na xícara onde é servido.

Os preços do café arábica no Brasil registraram até maio um aumento de 10,8% e do café conilon 21,8% no mercado brasileiro, com a saca de 60 quilos sendo negociada por mais de R$ 1.008. Em 2025, o primeiro produto, está sendo encontrado entre R$ 2595,00 e R$ 2600,00 na saca de 60kg, já o conilon, sendo encontrado entre R$ 1400,00 e R$ 1600,00, variando de acordo com a região do Brasil.