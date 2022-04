Preço do gás de cozinha, em Alegrete, tem variação de R$ 13, segundo Procon

Share on Email

O preço de gás de cozinha de valor mais baixo encontrado em Alegrete, na modalidade de compra direto na empresa, foi encontrado por R$ 109,00 e o de valor mais alto por R$ 115,00, em média de R$ 113,17. Quanto ao preço do gás de cozinha para entrega na residência, o maior preço encontrado foi de R$ 122,00 e o menor preço ficou em R$ 117,00, estabelecendo a média de R$ 119,33.

Quanto ao preço do vale gás vendido nos supermercados e mercados de Alegrete, a média foi estabelecida entre R$ 118,00 e R$ 120,00.

A pesquisa foi realizada em 16 estabelecimentos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon.

Os resultados completos, com todos os postos de revenda visitados, já estão no site da Prefeitura Municipal de Alegrete, na página do Procon.