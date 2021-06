Preco do gás mais barato, botijão de 13kg, custa 78 reais na portaria da distribuidora

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Procon, realizou mais uma pesquisa de preços sobre o gás de cozinha, comparando os preços do mês de maio com os do mês de abril de 2021.

Na pesquisa o preço mais baixo encontrado referente ao gás de cozinha, que pode ser adquirido diretamente na portaria dos estabelecimentos, foi de R$78,00 e o maior preço encontrado foi de R$85,00. Já quanto ao gás de cozinha adquirido por tele-entrega, o menor preço registrado pela pesquisa foi de R$84,90 e o maior preço foi de R$95,00. Em comparação com o mês de abril os preços do Gás de Cozinha em Alegrete se mantiveram estáveis.

De acordo com a pesquisa, quanto ao vale gás, comercializado em supermercados e mercados da cidade, este apresentou uma média de preço de R$84,90.

Foram visitados pelos técnicos do Procon 14 estabelecimentos no dia 01 de junho. A pesquisa completa está disponível no site da Prefeitura Municipal de Alegrete, na página do Procon.