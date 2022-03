Preço do gás manteve-se estável em fevereiro, revela pesquisa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma pesquisa de preços relacionada ao valor do gás de cozinha, referente ao mês de fevereiro de 2022.Em relação ao mês de janeiro, não houve aumento de preços, conforme preços abaixo:

Para a entrega à domicílio, o maior valor encontrado foi de R$ 110,00 e o menor valor encontra-se em R$ 107,00. Já o valor encontrado para compra diretamente na revenda poderá ser encontrado entre R$ 100,00 e R$ 107,90.

Quanto aos preços do vale-gás, onde os consumidores retiram os tickets diretamente nos Supermercados e Mercados do município, verificou-se o maior preço em R$ 115,00, o menor em R$ 106,00.

16 estabelecimentos participaram da pesquisa, que já está no disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal, na página do Procon.