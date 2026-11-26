As obras do imóvel localizado no Calçadão de Alegrete, que deverá abrigar os comerciantes populares atualmente instalados na Praça General Osório, estão entrando na fase final. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final deste mês, conforme informou à reportagem o proprietário do prédio, Luís Henrique Bento Leal.

Em conversa com a reportagem, Leal explicou que a obra está praticamente concluída e que o imóvel foi projetado para atender diferentes atividades comerciais, podendo funcionar como loja ou empreendimento do ramo da alimentação.

Sobre a possibilidade de o espaço receber os camelôs do município, o proprietário confirmou que existe um entendimento prévio com a Prefeitura de Alegrete para essa finalidade. No entanto, ressaltou que ainda não há uma formalização do acordo.

Segundo ele, o município demonstrou interesse na utilização do imóvel para a realocação dos comerciantes populares. Também destacou que foi aprovada na Câmara de Vereadores uma lei que permite a destinação de recursos, no próximo ano, para viabilizar a transferência dos trabalhadores.

Relembre: Prefeitura apresentou proposta aos camelôs em janeiro

A possibilidade de transferência dos camelôs para um novo endereço já vinha sendo discutida desde janeiro deste ano. No dia 29 daquele mês, o prefeito Jesse Trindade dos Santos reuniu-se com representantes da Associação dos Camelôs de Alegrete, ocasião em que apresentou aos empreendedores o croqui de um modelo de shopping popular.

Durante o encontro, o chefe do Executivo destacou que a decisão de mudança para um novo local dependeria da aceitação dos próprios comerciantes.

Atualmente instalados na Praça General Osório, os camelôs deverão deixar o espaço até junho deste ano, por se tratar de uma área pública. Como alternativa, o município apresentou dois locais para a realocação das bancas. Na ocasião, os trabalhadores manifestaram preferência pelo imóvel localizado no Calçadão central, que passou por reformas para possibilitar sua futura utilização.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a ocupação do prédio deverá ocorrer por meio de locação temporária, até que a Prefeitura consiga viabilizar a construção de uma estrutura definitiva para os camelôs, nos moldes de espaços destinados ao comércio popular existentes em outras cidades.

Próximos passos

Com a conclusão das obras prevista para o final de novembro, o imóvel se aproxima de estar pronto para receber uma possível destinação comercial. Entretanto, a utilização do espaço pelos camelôs ainda depende da formalização do entendimento entre o proprietário e o município, além da definição dos encaminhamentos administrativos e financeiros.

A expectativa é de que os próximos passos sejam definidos pela Prefeitura, considerando o prazo estabelecido para a desocupação da Praça General Osório e a busca por um novo local para os comerciantes populares de Alegrete.