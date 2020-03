O prefeito Jorge Pozzobom, de Santa Maria, confirmou, na noite deste sábado, 21, em transmissão ao vivo no seu Facebook, o primeiro caso de Coronavírus no Coração do Rio Grande. O paciente, de 32 anos, esteve em Joinville, procurou atendimento em clínica privada e fez exame particular. O resultado foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado.



Confira o comunicado do Prefeito Pozzobom:

Fonte Rafael Nemitz