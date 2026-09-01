Prefeito de Alegrete participa de Fórum de Desenvolvimento Gaúcho e busca novas oportunidades para o município

O prefeito de Alegrete, Jesse Trindade dos Santos, participou, na segunda-feira (31), do Fórum de Desenvolvimento Gaúcho — Pensando o Futuro do Rio Grande, realizado pela Rádio Guaíba durante a 49ª Expointer, em Esteio.

O encontro ocorreu no Centro de Eventos Carlos Sperotto, no Pavilhão da Farsul, e reuniu autoridades, lideranças e representantes de diferentes setores para discutir temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, entre eles infraestrutura, transição energética, proteção diante de eventos climáticos e os caminhos para o futuro do agronegócio.

Durante a programação, o prefeito esteve acompanhado dos secretários Fernando Lucas e Gabriela Segabinazzi, além do diretor João Leivas. Para Jesse Trindade, a participação no evento representa uma oportunidade para ampliar o diálogo institucional e buscar novas alternativas para o desenvolvimento do município.

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“Mais qualificação e novas oportunidades para Alegrete”, destacou o prefeito ao abordar os objetivos da agenda na Expointer.

Alegrete avança nas tratativas para receber a Carreta do Saber

Entre as principais pautas da agenda esteve uma visita ao estande da FIERGS, onde o prefeito, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, avançou nas tratativas para que Alegrete receba a Carreta do Saber.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o SENAI-RS, leva aos municípios uma estrutura de formação profissional, funcionando como uma escola técnica itinerante, com espaços destinados a aulas teóricas e práticas.

A proposta busca aproximar a qualificação profissional das comunidades, oferecendo cursos gratuitos e preparando trabalhadores para as necessidades do mercado de trabalho.

Em Alegrete, os próximos cursos previstos serão direcionados à área da construção civil, ampliando as possibilidades de capacitação e inserção profissional.

As tratativas também já estão em andamento para que o município possa receber, posteriormente, um curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas. A formação é considerada estratégica para Alegrete e para a região, diante da forte presença do setor agropecuário e da necessidade de profissionais qualificados para atender às demandas do campo.

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Diálogo com o Governo do Estado

Durante a participação na Expointer, o prefeito também manteve diálogo com o governador Eduardo Leite, oportunidade em que tratou de pautas consideradas importantes para Alegrete.

A agenda, segundo a administração municipal, faz parte da busca por articulação com o Governo do Estado e instituições parceiras para avançar em projetos, investimentos e iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município.

A participação no Fórum de Desenvolvimento Gaúcho reforçou ainda a intenção do município de manter presença em espaços de debate e articulação regional, acompanhando discussões sobre os desafios e oportunidades para o futuro do Rio Grande do Sul.

Para a administração municipal, a Expointer representa também um espaço estratégico para estabelecer contatos, fortalecer parcerias e buscar projetos que possam resultar em mais qualificação profissional, geração de oportunidades e desenvolvimento para Alegrete.