Prefeito de Alegrete participa de Fórum de Desenvolvimento Gaúcho e busca novas oportunidades para o município

O prefeito de Alegrete, Jesse Trindade dos Santos, participou, na segunda-feira (31), do Fórum de Desenvolvimento Gaúcho — Pensando o Futuro do Rio Grande, realizado pela Rádio Guaíba durante a 49ª Expointer, em Esteio.
O encontro ocorreu no Centro de Eventos Carlos Sperotto, no Pavilhão da Farsul, e reuniu autoridades, lideranças e representantes de diferentes setores para discutir temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, entre eles infraestrutura, transição energética, proteção diante de eventos climáticos e os caminhos para o futuro do agronegócio.
Durante a programação, o prefeito esteve acompanhado dos secretários Fernando Lucas e Gabriela Segabinazzi, além do diretor João Leivas. Para Jesse Trindade, a participação no evento representa uma oportunidade para ampliar o diálogo institucional e buscar novas alternativas para o desenvolvimento do município.
Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp
“Mais qualificação e novas oportunidades para Alegrete”, destacou o prefeito ao abordar os objetivos da agenda na Expointer.
Alegrete avança nas tratativas para receber a Carreta do Saber
Entre as principais pautas da agenda esteve uma visita ao estande da FIERGS, onde o prefeito, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, avançou nas tratativas para que Alegrete receba a Carreta do Saber.
A iniciativa, desenvolvida em parceria com o SENAI-RS, leva aos municípios uma estrutura de formação profissional, funcionando como uma escola técnica itinerante, com espaços destinados a aulas teóricas e práticas.
A proposta busca aproximar a qualificação profissional das comunidades, oferecendo cursos gratuitos e preparando trabalhadores para as necessidades do mercado de trabalho.
Em Alegrete, os próximos cursos previstos serão direcionados à área da construção civil, ampliando as possibilidades de capacitação e inserção profissional.
As tratativas também já estão em andamento para que o município possa receber, posteriormente, um curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas. A formação é considerada estratégica para Alegrete e para a região, diante da forte presença do setor agropecuário e da necessidade de profissionais qualificados para atender às demandas do campo.
Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp
Diálogo com o Governo do Estado
Durante a participação na Expointer, o prefeito também manteve diálogo com o governador Eduardo Leite, oportunidade em que tratou de pautas consideradas importantes para Alegrete.
A agenda, segundo a administração municipal, faz parte da busca por articulação com o Governo do Estado e instituições parceiras para avançar em projetos, investimentos e iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município.
A participação no Fórum de Desenvolvimento Gaúcho reforçou ainda a intenção do município de manter presença em espaços de debate e articulação regional, acompanhando discussões sobre os desafios e oportunidades para o futuro do Rio Grande do Sul.
Para a administração municipal, a Expointer representa também um espaço estratégico para estabelecer contatos, fortalecer parcerias e buscar projetos que possam resultar em mais qualificação profissional, geração de oportunidades e desenvolvimento para Alegrete.
Seja o primeiro a comentar