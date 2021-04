Prefeito de Bagé vira réu por organização criminosa e desvio de verbas públicas

Conforme a denúncia do MP aceita pela Justiça, os crimes ocorreram de janeiro de 2017 a outubro de 2018 , quando foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Factótum, período em que o prefeito, agentes políticos, empresários e servidores públicos teriam agido. Além da Lara, outras oito pessoas foram processadas. Em 2019, o prefeito chegou a ficar afastado do cargo. Em 2020, foi reeleito para mais quatro anos.

De acordo com o MP, “o chefe da organização criminosa experimentou um aumento patrimonial significativo no curso das investigações”. Em uma das contas mantidas por Lara junto com a mulher, os procuradores disseram que foram movimentados, até junho de 2018, R$ 4,2 milhões, “sem falar dos automóveis e imóveis existentes em nome do casal”.

No material reunido pelos investigadores, há escutas telefônicas, autorizadas pela Justiça, mostrando ajustes nos editais para beneficiar empresários, assessores negociando compra de gado em nome do prefeito, monitoramento dos suspeitos por fotografias tiradas pelo serviço de inteligência da Brigada Militar (BM), extratos de transferências bancárias e relatórios de movimentação financeira.

O MP solicita à Justiça a condenação dos réus pelos crimes de “organização criminosa com atuação na prefeitura de Bagé, dispensa indevida de licitação, desvio de verbas públicas, ordenação e realização de despesas em desconformidade com a legislação financeira e inversão na ordem cronológica de pagamentos aos credores”.

O órgão afirma que espera “indenização dos danos patrimoniais perpetrados contra o município, vinculando, ainda, a possibilidade de progressão de regime dos acusados ao necessário e efetivo ressarcimento ao erário. Requer, também, a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelos agentes com a prática dos fatos criminosos”. Além disso, pede “a perda do cargo e inabilitação do prefeito pelo prazo de cinco anos”.

Outras duas denúncias foram apresentadas pelo MP contra o prefeito, uma também no âmbito da Operação Factótum e uma, ajuizada em dezembro de 2020, a partir de investigações da Operação Parceria II. Lara é acusado pela prática de 34 infrações penais cometidas desde o início do mandato.

Fonte: G1