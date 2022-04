Prefeito de Pedras Altas morre em Alegrete

Na madrugada deste sábado (30), o prefeito de Pedras Altas, Luis Alberto Soares Perdomo, mais conhecido como Bebeto, de 55 anos, morreu após sofrer um infarto, em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, ele estava na Avenida Assis Brasil, quando se sentiu mal e foi atendido pelo Samu.

Imediatamente, foi levado para Santa Casa , com apoio da guarnição policial, onde recebeu atendimento médico, porém, não resistiu.

O político assumiu a gestão da prefeitura municipal de Pedras Altas no ano passado, até 2024.

Bebeto Perdomo, do PP, foi eleito, em 2020, prefeito de Pedras Altas (RS) com 78,19% dos votos. Foram 1.298 votos no total.

De acordo com informações preliminares, ele estava na cidade em razão de agendas com o Senador Luiz Carlos Heinze e participou do pré lançamento das candidatura do alegretense Lúcio do Prado para Deputado Estadual e Luiz Carlos Heinze para Governo do Estado.

Lúcio do Prado descreveu:

Queridos amigos (a), cumpro o doloroso dever de informar o falecimento do amigo e irmão Bebeto Perdomo, prefeito de Pedras Altas que infartou em Alegrete. Nada que eu escreva traduz a dor com a perda deste amigo, parceiro que nunca mediu esforços para me ajudar e estar sempre ao meu lado. Só deus para nos consolar neste momento.

Até o momento, não há mais detalhes sobre o ocorrido.