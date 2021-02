Prefeito diz que se a população não colaborar vai ser dificil vencer a guerra contra o coronavírus

Compartilhe















No final da noite de ontem(24), um alerta emitido pela Prefeitura Municipal de Alegrete sobre a situação atual, da pandemia, também demonstra o momento delicado e o risco de todo sistema de saúde colapsar. Um dos pontos mais críticos é a falta de leitos na UTI Covid.

Não é exagero qualquer comunicado que evidencie o pior momento da pandemia neste ano de 2021. Muitas vidas podem ser ceifadas por falta de atendimento em razão da limitação de profissionais e de leitos. A equipe está de forma exaustiva trabalhando para salvar vidas, mas não há como atender uma demanda que seja superior a todas as possibilidades dos profissionais de saúde e leitos.

O Prefeito Márcio Amaral também fez uma postagem em sua página, acompanhe:

Estamos com alto risco de esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus é crescente. Hoje foram 116 casos positivos. Tudo que é de responsabilidade da prefeitura nesta pandemia está sendo feito. Até o nosso comércio está fechando às 20h, evitando a vida noturna. Mesmo assim a demanda de contaminados está cada vez maior. Nossas equipes de saúde estão sobrecarregadas, estafadas, esgotadas. E março será o pior mês de contaminação. A nossa UTI Covid-19 está lotada. E já há pacientes graves no Hospital de Campanha que deveriam estar na UTI. Há perigo inclusive de faltar respiradores. Os hospitais da capital estão lotados e não aceitam mais pacientes. Não temos para onde ir.

Se não tivermos a contrapartida da população não vamos conseguir vencer esta guerra. Precisamos de vocês, precisamos que tenham mais respeito à vida, usem máscara, álcool em gel e respeitem o distanciamento.