Prefeito e CPERS são contra volta às aulas agora, em setembro, em Alegrete

O anúncio pelo governador do RS de retomada gradual das aulas presenciais no ensino publico estadual em 8 de setembro gerou posições de autoridades dos Municípios. Em Alegrete o prefeito, Márcio Amaral, se posicionou contra e disse que na Rede Municipal as aulas não serão retomadas no dia 8. Ele disse que não e só ele que decide, porque tem um comitê que avalia e também decide. Pecuarista é preso com arsenal de armas e munição em Alegrete Por mais que venham uma turma num período e outro em outro não tem como voltar, principalmente porque não tem como evitar que as crianças interajam, se abracem, comentou o Prefeito. A Secretária de Educação, Angela Vieiro, colocou que não há possibilidade de voltar, por enquanto. -Estamos falando de vidas e temos que ter a maior responsabilidade. Imagine no interior, por exemplo, colocar três ônibus para levar os alunos que antes iam em apenas um carro. Até que a logística a gente dá um jeito, mas a saúde não tem essa de jeitinho”, salientou a Secretária. “A fé me deu nova chance de viver”, diz o ex- vereador e radialista Carlos Almeida, um ano depois de um AVC Quanto a retomada das aulas presenciais, este ano, o Prefeito disse que: ainda vai depender da evolução da pandemia por aqui. Se os números continuarem a cair como está acontecendo, pode-se pensar em retorno, mas vamos aguardar os fatos. Qualquer previsão de data de retorno, hoje, seria uma leviandade, em virtude das incertezas e as dificuldades para as escolas implementarem todas as medidas de prevenção necessárias para evitar surtos.

O CEPERS mantém a posição de não retorno as aulas presenciais. Ele tem o seguinte slogan: Escolas fechadas, vidas preservadas. -Nós não temos segurança nenhuma nas escolas, nem EPIs, não temos servidores suficientes em muitas escolas e isso torna inviável qualquer retorno, até porque não está controlado a transmissão e temos que ser atentos e responsáveis disse, Maria Izete Paré Rhodes, presidente do 19°Núcleo do CPERS- Sindicato em Alegrete.

Tanto as redes municipal e estadual como estudante mantém as aulas remotas, online.

O calendário proposto pelo Governador para retorno das aulas presenciais é o seguinte:

Educação Infantil – levantamento das restrições de atividades presenciais no dia 8 de setembro

Ensino Médio e Ensino Superior – 21 de setembro

Retorno das atividades presenciais na rede estadual de Ensino Médio- 13 de outubro

Ensino Fundamental (anos finais), incluindo rede estadual – 28 de outubro

Ensino Fundamental (anos iniciais), incluindo rede estadual – 12 de novembro

As datas dependerão das condições sanitárias em cada município. As regiões com as restrições levantadas precisam estar nas bandeiras laranja e amarela há pelo menos duas semanas. Vera Soares Pedroso