Prefeito e Vice de São Francisco de Assis foram cassado novamente

Na noite desta terça-feira (5), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu de forma unânime pela cassação dos mandatos do prefeito de São Francisco de Assis, Paulo Renato Cortelini, e de seu vice, Jeremias Izaguirre de Oliveira.

A decisão foi resultado do julgamento do Recurso Especial Eleitoral número 0600245-27.2020.6.21.0079, que questionava a necessidade de eleições suplementares no município em 2020.

O tribunal condenou ambos os políticos por abuso de poder político e econômico, além de compra de votos, destacando a gravidade das irregularidades cometidas.

Com a cassação dos mandatos, a decisão será comunicada ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), indicando a possibilidade de uma nova eleição para escolha de novos gestores para a cidade.

Nossa equipe de reportagem tentou contato com Paulo Renato para obter seu posicionamento sobre a decisão, porém, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

Com as informações GNI.