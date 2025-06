Prefeito Jesse faz balanço otimista de 175 dias de governo

A manifestação antecedeu a assinatura de um convênio com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), voltado à elaboração do projeto para a futura construção de uma nova ponte no município, considerado estratégico para a mobilidade urbana e a segurança viária da cidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na ocasião, o prefeito esteve acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte e abordou temas relacionados à infraestrutura, desenvolvimento econômico e políticas públicas voltadas à população mais vulnerável. O balanço surge em um contexto desafiador, após duas enchentes que afetaram diretamente a cidade no primeiro semestre de 2025.

Entre as ações em andamento, Trindade mencionou o início do processo licitatório para a pavimentação da rua Barão do Cerro Largo, prevista para as próximas semanas. A obra integra um conjunto de investimentos voltados a melhorar o fluxo urbano, especialmente em regiões com tráfego intenso.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Outro projeto em fase de execução é a pavimentação de vias que ligam a BR-290, na altura da Pedra Rosada, aos bairros da Zona Leste. A iniciativa abrange as ruas Eleodoro Prates Garcia, Eulália Gamino Grisote, Florisbela Nunes dos Santos e Juvenal Toledo de Oliveira, que atualmente passam por serviços de terraplanagem. O investimento total é de R$ 3,4 milhões, com recursos oriundos de convênio estadual e contrapartida municipal. Segundo o prefeito, trata-se de uma intervenção com potencial de reduzir gargalos viários e oferecer uma nova alternativa de acesso à cidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No campo do desenvolvimento econômico, foi anunciada a aquisição de uma área de 3,4 hectares destinada à implantação de uma área industrial. A medida visa estimular a geração de empregos e ampliar a base produtiva local, em uma política que associa planejamento urbano a iniciativas de fomento econômico.

A gestão também tem buscado ampliar o acesso ao esporte. Atletas locais passaram a contar com transporte custeado pela prefeitura para participar de competições fora do município, ação que, segundo a administração, visa democratizar oportunidades e fortalecer o esporte de base.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ainda na coletiva, foi citado o Projeto de Lei Ordinária nº 0037/2025, enviado à Câmara Municipal, que trata do subsídio ao transporte coletivo. A proposta prevê alterações na peça orçamentária em vigor e visa garantir a continuidade do serviço público de transporte, diante dos desafios enfrentados pelo setor.

Entre as obras de infraestrutura em andamento, o prefeito destacou a canalização da Avenida Alexandre Lisboa, voltada à prevenção de alagamentos, e a retomada do projeto do pórtico de entrada da cidade, situado na BR-290, com foco na identidade visual e organização urbana.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A assinatura do convênio com a UFSM, segundo Trindade, representa um passo inicial importante para tirar do papel a nova ponte de Alegrete, demanda histórica da população e que dependerá de planejamento técnico rigoroso e articulação com diferentes esferas de governo.