Prefeito sanciona lei que amplia tempo de uso de carros de aplicativos em Alegrete

O ato, realizado no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal, contou com a presença de operadores do setor, lideranças comunitárias e dos vereadores Paty Bronze e Jaime Duarte, autores do projeto aprovado na Câmara.

A nova legislação altera a lei de 2018 e estende de 10 para 15 anos o prazo máximo de uso dos veículos. Para os carros adaptados, o limite passa a ser de 20 anos.

Durante a cerimônia, o vereador Jaime Duarte, que já atuou no serviço de telemoto, destacou a importância de políticas públicas sem viés ideológico. A vereadora Paty Bronze lembrou das constantes reivindicações dos motoristas e comparou o prazo ao município vizinho de São Gabriel, onde já é de 15 anos.

O vice-prefeito Luciano Belmonte ressaltou que a iniciativa demonstra maturidade legislativa e amplia oportunidades. O prefeito, ao parabenizar os vereadores, afirmou ter tido receio inicial quanto à mudança, mas reconheceu que a medida contribui para o desenvolvimento econômico de Alegrete. Ele também reforçou o pedido para que os motoristas busquem a regularização de processos pendentes junto à Secretaria de Segurança Pública e à Casa do Empreendedor.

Na ocasião, o secretário Uilliam Rodolfo Almeida anunciou que será ampliado o número de vagas destinadas a embarque e desembarque, reforçando a necessidade de regularização. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, o município possui hoje 321 alvarás ativos, além de outros que aguardavam a alteração na lei.

O transporte por aplicativo, lembraram os presentes, já representa uma alternativa consolidada de mobilidade urbana e fonte de renda para trabalhadores fora dos empregos formais.

Com informações e foto: Alair Almeida