Prefeito veta desconto escalonado do RPPS

A emenda do projeto de reajuste escalonado do desconto do RPPS, dos servidores municipais, de 11% até 15%, conforme o salário de cada servidor foi vetada pelo prefeito Márcio Amaral.

Ele diz que não tem como ser escalonado, já que o Passivo do RPPS tem uma dívida de cerca de 300 milhões.

O veto do Executivo, de acordo com o vereador Anilton Oliveira, que propôs a emenda vai ser ser apreciado pela Comissão de Redação e Justiça da Câmara, e na sessão de quarta- feira(29), provavelmente vai a votação. Na última sessão, na semana passada foi aprovado por 13 votos a favor e dois contra.

O projeto tem que ser aprovado até o dia 31 deste mês, segundo o Prefeito, sob pena em caso contrário, do Município perder o certificado de Regulamentação Previdenciária e, com isso, poderá deixar de receber recursos de emendas parlamentares, o que será um problemão para Alegrete, enfatiza.

Vera Soares Pedroso