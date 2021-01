Prefeito, Vice e Secretários tomam posse em Alegrete

Compartilhe















No dia 1° de janeiro, a Terceira Capital Farroupilha, nos seus 189 anos de emancipação político- administrativo procedeu à posse do seu quadragésimo prefeito.

Com uma solenidade no Centro Cultural, só para convidados, devido à pandemia e com o cuidado dos protocolos de saúde, autoridades civis e militares acompanharam a posse do Prefeito Márcio Fonseca do Amaral e do Vice- prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Antes de sua posse, o prefeito empossou seu Secretariado.

Os secretários que não haviam sido anunciados, na live da última quinta-feira 30 de dezembro, foram definidos pelo chefe do Executivo.

Segurança é Mobilidade -Rui Medeiros

Administração – Paulo Faraco

Promoção Social- Iara Caferatti

Procuradoria – Daniel Biachi Rosso

Na sequência, a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, desejou uma boa administração dizendo que o que for bom para Alegrete vão apoiar, sem deixar de fazer oposição quando assim for necessário.

Um momento marcante foi a assinatura da ata de posse pelo Prefeito reeleito, Márcio Fonseca do Amaral.

Em seu pronunciamento, o Vice- prefeito, Jesse Trindade, também Secretário de Planejamento, disse da responsabilidade que assumem e que, a partir de agora, a bandeira é trabalhar por Alegrete.

Se emocionou ao lembrar dos pais e da família. Ele pediu empenho dos secretários para que trabalhem 24h pelo Município.

O prefeito Márcio Amaral agradeceu mais vez os que os elegeram. Disse que em política estamos sempre aprendendo e que os secretários são os que ajudam a tocar A administração.

Lembrou que todos devem fazer sempre o seu melhor e pedir proteção e sabedoria a Deus para trabalhar em prol da maioria da população.

O ato encerrou com a foto oficial do Prefeito, vice e secretários, sendo que três não puderam se fazer presentes ao ato.

Ao todo foram definidas 11 secretarias, à disposição da nova administração municipal, e também a procuradoria geral do município. Estão nomeados:

Procurador Geral do Município – Daniel Biacchi Rosso

Secretário de Administração – Paulo Rodrigues de Freitas Faraco

Secretário de Agricultura e Pecuária – Daniel Gindri

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Caroline Freitas Figueiredo

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Angela Viero

Secretário de Finanças – José Luiz Cáurio de Souza

Secretário de Infraestrutura – Mário Rivelino

Secretária de Meio Ambiente – Gabriella Gonçalves Trindade Segabinazi

Secretário de Planejamento e Orçamento – Jesse Trindade dos Santos

Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social – Iara Caferatti Gonçalves Fagundes

Secretária de Saúde – Haracelli Fontoura

Secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania – Rui Medeiros

Vera Soares Pedroso